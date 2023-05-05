الجمعة 05 مايو 2023
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تاج الدين: مصر لديها خبرات فى زراعة الأعضاء

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر لديها خبرات عميقة في مجال زراعة الأعضاء.

وأضاف “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن منظومة زراعة الأعضاء في مصر لها تاريخ طويل جدًا وخبرات عميقة، سواء زراعة الكلى والكبد وزراعة القرنية، كما دخلت في زراعة الرئة، وذلك في حالة الفشل الكامل.

55 ألف مواطن يخضعون لجلسات غسيل كلوي

وأشار إلى أنه يتم اللجوء إلى زراعة الأعضاء عندما يفشل العضو في أداء مهامه، متابعًا: "لدينا 55 ألف مواطن يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي بواقع مرتين أو 3 مرات في الأسبوع وهو ما يؤثر على حالته النفسية والعضوية، وينعكس بالسلب على الأسرة، كما أن لها تأثيرات مجتمعية ضارة، كما تتحمل الدولة كل مصروفات حالات الغسيل الكلوي".

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "لدينا حالات تعيش منذ 12 و15 سنة وأكثر بعد زراعة الأعضاء، إذ تعيش حياة طبيعية كاملة مع بعض الأدوية التي تثبت هذه الأعضاء المزروعة".

وأوضح أنه في ظل ارتفاع متوسط عمر الإنسان في مصر وزيادة عدد السكان، أصبح لدينا حالات تحتاج زراعة الأعضاء بشكل أكبر، بالإضافة إلى أن معظم الجامعات بها وحدات لزراعة الأعضاء مثل الكبد، وأصبحت لدينا خبرات مصرية عميقة في زراعة الأعضاء، وهذا الأمر يرفع العبء عن المواطن المريض وأسرته ويؤثر على التكلفة المادية في استمرارية علاج بعض الأمراض بشكل طويل المدى.

زراعة الاعضاء زراعة الأعضاء البشرية الدكتور محمد عوض تاج الدين تاج الدين برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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