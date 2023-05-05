الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مذكرة تفاهم تجمع بين شركة كريم والهيئة السعودية للسياحة لإثراء تجربة الزوار عبر العروض والباقات والخدمات المميزة

شركة كريم والهيئة
شركة كريم والهيئة السعودية للسياحة

أعلنت شركة "كريم" الرائدة في تقديم خدمات التوصيل عبر تطبيقاتها الذكية؛ عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، بهدف بحث سبل التعاون وتقديم العروض الترويجية والباقات المميزة والخصومات الخاصة؛ التي تسهم في إثراء تجربتهم السياحية.

وجاء هذا الإعلان على هامش معرض سوق السفر العربي في نسخته الثلاثين والمقام في مدينة دبي خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في قلب جناح المملكة العربية السعودية؛ ومثل طرفي الاتفاقية كل من الاستاذ أحمد عرابي مدير شركة كريم في المملكة العربية السعودية، والاستاذة منيرة أبانمي مدير عام الشراكات التسويقية للشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة.

 شركة كريم والهيئة السعودية للسياحة 

وقال الاستاذ أحمد عرابي مدير شركة كريم في المملكة العربية السعودية: "سعداء بتوقيع هذه الشراكة المثمرة مع الهيئة السعودية للسياحة؛ حيث نسعى للاستفادة من الانتشار والتقنيات المتقدمة وقاعدة العملاء لدينا في كريم لتقديم خدمات سلسة وعروض جاذبة تسهم في تطوير تجربة الزوار من منطقة الخليج والشرق الأوسط"، ويضيف عرابي: "أطلقنا ضمن مذكرة التفاهم أول المنتجات التي تستهدف القادمين إلى السعودية بعروض خاصة ومتميزة للرحلات التي تنطلق من المطارات الدولية في الشرق الأوسط".

 شركة كريم والهيئة السعودية للسياحة 

وصرح بهذه المناسبة الاستاذ عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تؤكد هذه الاتفاقية مع شركة كريم؛ حرص الهيئة السعودية للسياحة على إبرام الشراكات مع كبرى الشركات الرائدة بالمنطقة والتزامها بتقديم أفضل المنتجات والعروض والباقات المميزة؛ بالإضافة إلى توحيد الجهود والرؤى والأفكار مع شركائنا من أجل تحسين تجربة السائح".

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