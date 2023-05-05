الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الدعم السريع تستولى على 20 مليون جنيه من مستشفى بأم درمان

مستشفى للولادة
مستشفى للولادة

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” عن نزوح عدد كبير من مواطني السودان إلى ولايات عديدة.

وقال المراسل، اليوم الجمعة، إن مدينة أم درمان تشهد حالياً توترات كبيرة، إذ استولت قوات الدعم السريع على 20 مليون جنيه سوداني من مستشفى للولادة، وهو ما قوبل باستنكار كبير من المجتمع السوداني.

وأكد أن المستشفيات في السودان تحتاج إلى تأمين كاف، مشيراً إلى مبادرات من الأطباء لاستقبال المصابين بمنازلهم في أم درمان.

كما كشف عن استمرار تحليق طائرات الجيش السوداني في سماء أم درمان في المنطقة الجنوبية الشرقية.

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