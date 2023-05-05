الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العدس بـ48 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا ملحوظا، اليوم، في آخر تداولات الأسبوع.

وجاءت الأسعار كالتالى:

سجلت أسعار الفول ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجلت أسعار الفول المستورد ما بين 29 و31 جنيهًا في المحال التجارية.

تراوحت أسعار الفول المدشوش ما بين 39 و40 جنيهًا في المحال التجارية.

سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجلت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 35 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجلت أسعار الحمص ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

سجلت أسعار العدس ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية. 

تراوحت أسعار السمسم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

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