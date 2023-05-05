البابا فرنسيس يعزى فى ضحايا فيضانات رواندا

صلّى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في برقية حملت توقيع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وموجهة إلى السفير البابوي في كيغالي المطران أرنالدو كاتالان، من أجل ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت الدولة الإفريقية، والتى راح ضحيتها ١٣٠ حالة وفاة مؤكدة حتى الآن، وآلاف المنازل قد دمرت.

وعبَّر قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال برقيته عن قربه الروحي من جميع الذين يتألّمون بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعات الغربية والشمالية لرواندا، والتي أودت بحياة ١٣٠ شخصًا ودمرت خمسة آلاف منزل.

وقال البابا فرنسيس، في نص برقيته، إنه بلغه بحزن عميق نبأ فقدان الأرواح البشرية والدمار الذي سببته الفيضانات الأخيرة، وأكّد صلاته من أجل الموتى والجرحى والنازحين، وكذلك من أجل الذين يلتزمون بأعمال الإغاثة، وكعلامة على قربه الروحي استمطر الأب الأقدس على شعب رواندا فيض البركة الإلهية للقوة والسلام.