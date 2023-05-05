الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى مناعة يقدم روشتة لأهم الأكلات المفيدة لتقوية الجهاز المناعى

الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد،

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، روشتة للإهم الأكلات المفيدة لتقوية الجهاز المناعي.

وقال "الحداد" خلال لقائه مع برنامج 8 الصبح علي فضائية DMC، اليوم، إن الجهاز المناعي للإنسان يتكون من الدم والأجسام المضادة والخلايا، ولكي يحدث توازن وجهاز مناعي جيد في جسم الإنسان، يجب الحصول على الغذاء المتوازن.

وعن الأطعمة التي تسهم في تقوية الجهاز المناعي، أكد استشاري الحساسية والمناعة، أنه يجب التناول البروتين الحيواني يوميًا والموجود في الأسمال والبيض واللحوم واللبن، بالإضافة إلى عناصر معدنية مثل الزنك الموجود في المكسرات والبقوليات كالفول، ويفضل الحصول على العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية.

وعن أهمية الخضروات نوه استشاري المناعاة، على ضرورة تناول طبق سلطة يوميًا، والخضروات، واستبدال السكريات المصنعة بالإكثار من تناول الفواكه.

كما شدد على أهمية الابتعاد عن الوجبات السريعة، واستبدلها بالطعام المنزلي، وأيضًا  ممارسة الرياضة والنوم مبكرًا من العوامل التي تفيد الجهاز المناعي، محذرًا من خطورة التدخين على صحة الجهاز المناعي. 

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