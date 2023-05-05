"8 الصبح" ترصد تطورات جهود مصر لتسهيل دخول القادمين من السودان

رصدت كاميرا برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية DMC آخر تطورات الجهود المصرية لتسهيل دخول القادمين من السودان عبر معبر قسطل الحدودي، اليوم.

وقال محمد سعيد مراسل DMC إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة جدًا لتسهيل عمليات الإجلاء من السودان سواء المصريين أو رعايا الدول الأخري منذ اندلاع الأزمة في السودان، موضحاً أن المعبر منذ فتحه من أول يوم والسماح للمواطنين بالدخول إلي الأراضي المصرية من خلاله، شهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وساهم في تخفيف الضغط عن معبد أرقين الموجود أيضاً علي الحدود المصرية السودانية.

وأضاف: الإجراءات الكبيرة التي تقوم بها السلطات المصرية، داخل المعبرين سواء أرقين أو قسطل، ومن ضمنها تسهيل الإجراءات وتسريعها، فضلًا عن توفير كافة الخدمات الطبية لكافة المواطنين القادمين من السودان تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، من خلال الخيم التي تم إنشاؤها للقادمين والوافدين من الجانب السوداني.