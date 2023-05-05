محافظ المنوفية: توفير 53 فرصة عمل بتمويل 5.5 مليون جنيه خلال أبريل

ضمن برنامج "مشروعك"..

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أن فرص العمل التي وفرّها برنامج "مشروعك" خلال شهر أبريل الماضي بلغت 53 فرصة عمل من خلال تنفيذ 34 مشروعًا متنوعًا بتكلفة تزيد على 5 ملايين و591 ألف جنيه.

وثمّن المحافظ مجهودات وزارة التنمية المحلية ودورها البارز في دعم جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج بما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن برنامج "مشروعك" أسهم بشكل ملحوظ في توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بنطاق المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين، فضلًا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن برنامج "مشروعك" تنفذه وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية لإقامة العديد من المشروعات في المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز البرنامج بتوفير التمويل اللازم من خلال التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها بفائدة بسيطة وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والمعاملات الضريبة المبسطة وتوفير التدريب الفني والإداري.

فضلًا عن قيام المسئولين بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكل المشروعات لتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كل أوجه المشروع.

يتم ذلك في ضوء حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".