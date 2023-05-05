"البتلو" تبدأ من 230 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة

استقرت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الجمعة 5 مايو 2023، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي.

- أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

- سعر اللحوم الكندوز البلدي يبدأ من 200 لـ270 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر اللحوم البتلو البلدي يبدأ من 230 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر اللحوم الضاني يبدأ من 230 لـ290 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر الكبدة البلدي يبدأ من 210 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر الكبدة الضاني يبدأ من 220 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر اللحوم الجملي يبدأ من 180 لـ210 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

- سعر السجق البلدي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

- سعر الأستيك والبفتيك يبدأ من 170 لـ220 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر عرق التربيانكو يبدأ من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحوم المفرومة يبدأ من 170 لـ230 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر كباب الحلة يبدأ من 220 لـ260 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر كيلو اللحم البرازيلي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة المستوردة يبدأ من 140 لـ170 جنيهًا للكيلو.