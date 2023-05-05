الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البتلو" تبدأ من 230 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

استقرت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الجمعة 5 مايو 2023، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي.

- أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

- سعر اللحوم الكندوز البلدي يبدأ من 200 لـ270 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر اللحوم البتلو البلدي يبدأ من 230 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر اللحوم الضاني يبدأ من 230 لـ290 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر الكبدة البلدي يبدأ من 210 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر الكبدة الضاني يبدأ من 220 لـ280 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر اللحوم الجملي يبدأ من 180 لـ210 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

- سعر السجق البلدي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

- سعر الأستيك والبفتيك يبدأ من 170 لـ220 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- سعر عرق التربيانكو يبدأ من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحوم المفرومة يبدأ من 170 لـ230 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر كباب الحلة يبدأ من 220 لـ260 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر كيلو اللحم البرازيلي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة المستوردة يبدأ من 140 لـ170 جنيهًا للكيلو.

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

لأول مرة.. مهرجان "النحت على الرمال" بشواطئ الإسكندرية

لعدم ارتداء الخوذة.. 495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات