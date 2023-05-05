اليوم.. أول خسوف ظلي للقمر في 2023

سلّط برنامج "8 الصبح" المُذاع علي قناة "dmc"، الضوء على الكسوف الكلي الذي ستشهده الكرة الأرضية مساء اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يسجل أول خسوف ظلي القمر في 2023، وفيه ستكون الأرض بين الشمس والقمر، مما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى القمر ويلقي بظلال عملاقة على القمر ليحدث الخسوف الظلي، وهو نوع نادر من الخسوف.

من جهته، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "على مدار العام نتيجة دوران القمر في المدار البيضاوي الخاص به حول الأرض هناك مراحل ودرجات للخسوف، موضحًا الظاهرة التي ستحدث اليوم ستكون باسم "الخسوف شبه الظل".

وأضاف: "القاضي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، الخسوف نوعان، الأول خسوف كلي، ويحدث في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر كله، أما النوع الثاني هو الخسوف الجزئي ويحدث في حالة أن القمر والأرض غير متساويان.

وأوضح، أن جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته سوف تستغرق ساعات قليلة وتشهد أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية أول خسوف للقمر في 2023، حيث سيحدث خسوف القمر شبه الظلي اليوم الجمعة، وفيه ستكون الأرض بين الشمس والقمر، مما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى القمر ويلقي بظلال عملاقة على القمر ليحدث الخسوف الظلي، وهو نوع نادر من الخسوف.

وأكد، أنه من المتوقع أن يستمر خسوف القمر 2023 لمدة 4 ساعات و18 دقيقة، وسيكون موعد ذروة الخسوف بتوقيت القاهرة الساعة 10:22 مساءً تقريبًا.