الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير الصين فى كندا يحتج على تهديدات طرد الدبلوماسيين

الصين
الصين

نفى السفير الصيني لدى كندا كونغ بيو، الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الصينيين حول محاولتهم ممارسة ترهيب سياسي محلي.

واحتج السفير الصيني على تهديدات أوتاوا بطرد عدد من الدبلوماسيين الصينيين، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت السفارة الصينية لدى كندا، فى بيان الجمعة، أن السفير كونغ أعلن موقف الصين الحازم، واحتج بشدة على تهديد الجانب الكندي بطرد المسئولين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين المعنيين بناء على شائعات حول ما يسمى بالتدخل الصيني أثارها بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.

وفى بداية الشهر، نشرت المخابرات الكندية معلومات تفيد بأن عضوًا في القنصلية الصينية في تورونتو كان على وشك اتخاذ إجراءات ضد النائب المحافظ مايكل تشيونغ وأقاربه في هونغ كونغ لانتقادهم سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبها، علقت السفارة الصينية على تلك المعلومات، واصفة إياها بالـ"مهزلة سياسية" ودعت السلطات الكندية إلى وقفها. 

وقالت السفارة الصينية فى بيان لها "إذا استمر الجانب الكندي في هذه الاستفزازات، فسترد الصين على كل خطوة في هذا الطريق حتى النهاية".

 

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