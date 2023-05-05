الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل ساعات من تتويجه.. أبرز المحطات في حياة تشارلز الثالث

تشارلز الثالث
تشارلز الثالث

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف عن أبرز المحطات في حياة الملك تشارلز الثالث، قبل ساعات من تتويجه ملكًا لبريطانيا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

ـ  تشارلز الثالث هو الابن الأكبر للمكلة إليزابيث الثانية والأمير فليب دوق إدنبرة.
ـ ولد عام 1948 بقصر باكنجهام في لندن.
ـ حصل على بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج.
ـ درس علم التاريخ بجامعة أبيريستويث في ويلز.
ـ أصبح أول وريث للعرش يحمل شهادة جامعية.
ـ أدى الخدمة العسكرية في القوات الجوية والبحرية الملكية من عام 1971 حتى 1976.
ـ تم تنصيبه رسميًا وليًا للعهد عام 1958.
ـ تزوج عام 1981 من الأميرة ديانا سبنسر.
ـ أنجب ولدين هما الأمير وليام والأمير هاري.
ـ تراجعت شعبيته في أواخر الثمانينات بعد نشر أخبار عن علاقته بكاميلا باركر.
ـ انفصل عن الأميرة ديانان عام 1996.
ـ تزوج للمرة الثانية من كاميلا باركر عام 2005.
ـ ظل 64 عاما وريثا للعرش.
ـ أعلن ملكاً لبريطانيا في سبتمبر 2022، عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

 

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