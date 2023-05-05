اليوم.. سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ومصر على رأس المجموعة الثانية

يُجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023، والتي ستستضيفها المغرب.

وستجرى القرعة في تمام السابعة مساءً (بتوقيت القاهرة)، بمركز محمد الخامس، في العاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر، أن تقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو و 8 يوليو المقبل، والتي سيشارك فيها 8 منتخبات، هي: المغرب (الدولة المضيفة)، مصر، النيجر، غينيا، الكونغو، غانا، مالي، والجابون.

ووضع "كاف"، المغرب، على رأس المجموعة الأولى، بصفته الفريق المضيف، على أن يحل منتخب مصر، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية.

ويأتي منتخبا غانا ومالي، في المستوى الثاني، على أن تحل بقية المنتخبات المشاركة في المستوى الثالث.

وستكون النسخة المقبلة من البطولة، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

وتنص لائحة المسابقة، على أن تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع، ملحقًا عالميًا مع صاحب المركز الرابع في القارة الآسيوية.

وكانت المغرب، قد استضافت النسخة الأولى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2011، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012. وتمكن منتخب الجابون من الفوز بالنسخة الأولى للبطولة، بتغلبه على المباراة النهائية على حساب المنتخب المغربي "المضيف".

وكان المنتخب المصري، قد تأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك على حساب نظيره الزامبي، بعد الفوز عليه ذهابًا في القاهرة، بهدفين دون رد، ثم التعادل إيابًا خارج الديار في ندولا، دون أهداف.

يذكر أن منتخب مصر، هو حامل لقب النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي استضافتها بلاده، أواخر عام 2019.