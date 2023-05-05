الممتاز ب.. إف سى زد يدافع عن قمة المجموعة الثانية أمام العبور

تقام اليوم الجمعة، 9 مباريات في الأسبوع الرابع والعشرين في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، منها 8 مباريات في المجموعة الثانية ومباراة واحدة في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يحل إف سي زد المتصدر برصيد 46 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على فريق العبور التاسع برصيد 33 نقطة بقيادة عطية السيد، في مباراة مهمة للفريقين الذين يرفعان شعار لابديل عن الفوز، إف سي زد للمحافظة على القمة والعبور للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين.

ويستضيف السكة الحديد الثاني برصيد 45 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق النصر الخامس عشر برصيد 18 نقطة، في أول مباراة لأشرف توفيق المدير الفني للنصر، الذي تولى المسئولية بعد رحيل طارق السيد.

وتنتظر وادي دجلة الثالث برصيد 44 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور مباراة سهلة أمام الإعلاميين الأخير برصيد 9 نقاط وأقرب الفرق للهبوط للقسم الثالث.

وفي مواجهة قوية يحل القناة الرابع برصيد 43 نقطة بقيادة محمد حليم ضيفا على فريق الاتصالات السادسس برصيد 36 نقطة بقيادة جمعة مشهور.

ويستضيف بتروجت الخامس برصيد 38 نقطة بقيادة السيد عيد فريق مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 24 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن.

ويحل الترسانة الثامن برصيد 35 نقطة ضيفا على منتخب السويس السابع برصيد 35 نقطة في المباراة الأولى لحسين شكري المدير الفني للترسانة الذي تولى المسئوليى بعد رحيل خالد عيد.

وفي باقي المباريات يستضيف كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 23 نقطة بقيادة أحمد العجوز فريق الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 25 نقطة بقيادة مصطفى عبده، ويحل بورتو السويس العاشر برصيد 30 نقطة ضيفا على إيسترن كومباني الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

وفي المجموعة الأولى يستضيف الفيوم الثاني عشر برصيد 21 نقطة فريق الألومنيوم الثامن برصيد 32 نقطة ويسعى الألومنيوم للفوز والوصول للنقطة 35 والتساوي مع كيما في المركز السادس.