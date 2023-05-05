الجيش الأوكرانى يكشف هوية الطائرة المُسقطة فوق كييف

أعلن الجيش الأوكراني، ليل الخميس الجمعة، أن الطائرة المسيرة التي جرى إسقاطها الخميس فوق العاصمة كييف طائرة أوكرانية فقد السيطرة عليها.

وكانت الدفاعات الأوكرانية دمرت في وقت سابق الخميس طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط.

ودفع الأمر البعض إلى الاعتقاد أن الطائرة المسيرة روسية، وحلقت فوق القصر الرئاسي بكييف ردا على استهداف مبنى الكرملين، الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية بالضلوع فيه.

وفي حوالى الساعة 20:00 في منطقة كييف، وخلال رحلة مجدولة، فُقدت السيطرة على طائرة بدون طيار لسلاح الجو من طراز "Bayraktar TB2"، التركية الصنع.

وأبلغ رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق عن "انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة"، محذرا من احتمال وجود حطام طائرات مسيرة، وفق "فرانس برس".