أكرم القصاص: وجود الرئيس السيسى يؤكد جدية الحوار الوطنى

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، عضو لجنة الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية التي كانت تم عقدها بالأمس، كانت مبشرة جدًا حيث شهدت حضورًا واسعًا لجميع أطياف المجتمع من اليسار إلى اليمين، قوى سياسية، قوى اجتماعية، قوى أهلية.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الحضور يؤكد الجدية في أن الناس لديها رغبة في الحوار ومناقشة القضايا المختلفة وطرحها.

وأوضح أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلمته يعطي ضمانة لأن تفعيل لجنة العفو الرئاسي، يؤكد ما قدمته الدولة من خطوات مهمة، حيث تم عقد المؤتمر الاقتصادي، بجانب المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وهناك استجابة للإشراف القضائي على الانتخابات التي ستنتهي في أول يناير، وتمت الاستجابة له.

وأشار إلى أنه هناك طلبات كثيرة ومحاور كثيرة، لافتًا إلى أن الأمين العام عندما يستعرض حجم ما تم تقديمه، بحيث أن المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي وجدوا طلبات أكثر وأهمية أكثر من المحور السياسي، مؤكدًا أن الحضور الكثيف للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يكشف رغبة وجدية الأطراف المختلفة في أنها تتشارك وتتحاور.