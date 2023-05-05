خبير اقتصادى يكشف أسباب ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال 2023

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، سبب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 73% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، قائلًا: "إن البنك المركزي دائمًا ما كان يطلعنا عن كيفية التغير في الاستثمارات المباشرة".

وأضاف "بدرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الاستثمارات المباشرة تعني الشركات، المصانع، كل قيمة مضافة تدخل استثمار، وتزيد من قدرة الاستثمار المصري، والبنك المركزي دائمًا ما يطلعنا بأرقام مدققة تم تنفيذها في النصف الأول من العام المالي 2022-2023، أي نصف السنة الماضية، حتى 31 ديسمبر الماضي، وصرح بأن الزيادة تقريبًا أكثر من 72%.

وأوضح "بدرة": "أننا حققنا زيادة في الاستثمارات وصلت 5.7 مليار دولار، وهو رقم مقبول بالنسبة لقدرة الاقتصاد العالمي، حيث أن الاقتصاد العالمي له تأثير كبير"، لافتًا إلى أن الوضع الاستثماري متأثر تأثيرًا كبيرًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الضبابية في العالم، نظرًا للحروب التي تقوم والتحديات الصعبة ما بين القوتين أمريكا والصين والمنازعات العالمية في التجارة.