الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس النواب اللبنانى يؤكد ضرورة مواجهة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد

نبيه برى
نبيه برى

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، ضرورة الوقوف كتفا بكتف فى مواجهة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال استقباله، فى مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة، وفداً كبيراً من شيوخ العشائر العربية من مختلف المناطق اللبنانية ومن العشائر العربية فى منطقة خلدة التي شهدت الأيام الماضية توترا بعد صدور أحكام قضائية على المتهمين في أعمال العنف الطائفية والتي وقعت عام 2021.


ومنح الوفد الرئيس بري عباءة العشائر العربية وفاءً وتقديرًا لمواقفه وجهوده في لم الشمل الوطني، متمنياً على رئيس المجلس التدخل وبذل جهوده من أجل إنجاز المصالحة بأحداث خلدة.


وقال بري إن العهد بين حركة أمل الشيعية مع العشائر العربية السنية هو نفس العهد، مؤكدا على الوقوف كتفا إلى كتف مع أصحاب الإرادات الخيرة وبالتنسيق مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ليكونوا في مواجهة الفتنه بين أبناء الوطن الواحد.

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