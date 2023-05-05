الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تعرب عن خالص تعازيها لرواندا فى ضحايا الفيضانات

فيضانات
فيضانات

أعربت فرنسا عن خالص تعازيها لرواندا فى ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي سببتها أمطار غزيرة في غربي البلاد، والتي أودت بحياة أكثر من 130 شخصًا.

 

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان أن فرنسا تتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا، معربة عن تضامنها الكامل مع رواندا وكذلك مع أوغندا، المتضررة أيضًا من هذه الكارثة التي تسببت في مصرع 6 أشخاص على الأقل في جنوب غربي البلاد على مقربة من الحدود الرواندية.


يشار إلى أن الفيضانات وانزلاقات التربة إثر الأمطار الموسمية الغزيرة في رواندا؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصًا، وفق آخر حصيلة رسمية.. وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الرواندية منازل مدمرة وطرقًا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولاً تغمرها المياه وسيولاً من الطين.

الأكثر قراءة

السفيرة نبيلة مكرم: الرئيس السيسى اتصل بى وساندنى فى أزمتى

"كييف" حاولت تبرئة نفسها.. هل تفوقت المسيرات على دفاعات الكرملين؟

هنا الزاهد بإطلالة ناعمة

فرنسا تعرب عن خالص تعازيها لرواندا فى ضحايا الفيضانات

حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

تفاصيل حفل مناقشة رواية "ميلاد هادئ" للكاتبة مى حمزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات