الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تدرج 3 مسئولين كولومبيين سابقين على قائمة العقوبات

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة مسؤولين كولومبيين سابقين في قائمة العقوبات بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

وذكر بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -ورد على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية الخميس- ان الولايات المتحدة دعمت بفخر اتفاق السلام الكولومبى منذ توقيعه فى عام 2016.


وينص اتفاق السلام الكولومبي على تصفية الفظائع والانتهاكات المرتبطة بالنزاع التي وقعت على مدار أكثر من 50 عاما، من خلال نظام شامل للحقيقة والعدالة والتعويض وعدم التكرار. ويعتمد هذا النظام على العديد من مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعمل على تعزيز العدالة والمساءلة.


وأوضح البيان أن السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام تعمل على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المتعلقة بالنزاع. وتدمج السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام العدالة التعويضية والاعتراف بالمقاضاة الجنائية لضمان أن يلعب الضحايا دورا مركزيا في جميع مراحل عملية السلام.


وأكد البيان أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لتعزيز مساءلة ثلاثة مسؤولين كولومبيين سابقين لتورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الداخلي الذي دام عقودا في كولومبيا.


وأدرجت الخارجية الأمريكية بإدراج الكولونيل السابق بوبليو هيرنان ميخيا جوتيريز، والكولونيل السابق خوان كارلوس فيجيروا سواريز، والجنرال السابق إيفان راميريز كوينتيرو على قائمة العقوبات. وبموجب ذلك فإن ميجيا جوتيريز، وفيجيروا سواريز ، وراميرز كوينتيرو غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة. كجزء من هذا الإجراء، تم أيضا إدراج خمسة من أفراد أسرهم.

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