الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 6 عاطلين للجنايات بتهمة السطو المسلح وسرقة سيارة نقل أموال بالهرم

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت النيابة العامة تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين بتهمه سرقة مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف جنيه، من داخل سيارة تابعة لشركة نقل الأموال بمطلع الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام عقب السطو المسلح عليها.

 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف جنيه، من داخل سيارة تابعة لشركة نقل الأموال بمطلع الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام عقب السطو المسلح عليها؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 56 أشخاص أمكن ضبطهم.

 

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام من محصل وسائق بشركة نقل أموال، يفيد بأنه أثناء سيرهما على الطريق الدائري بسيارة الشركة اعترضتهما سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص، قاموا بإشهار أسلحة نارية في وجههم واستولوا على مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف جنيه من داخل السيارة ولاذوا بالفرار.

 

وبإبلاغ مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث مكبر توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين بينهم المحرض يعمل شقيقه بذات الشركة؛ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة 6 عاطلين السطو المسلح سرقة مليون و200 ألف جنيه سيارة نقل أموال الهرم

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