السفيرة نبيلة مكرم: الرئيس السيسى اتصل بى وساندنى فى أزمتى

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم»، إنه تم اختيارها لتكون عضوة في الاتحاد العالمي للصحة النفسية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج “نظرة”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن "فاهم" منظمة دولية غير حكومية، تتحدث عن التوعية بالصحة النفسية والنظر باهتمام لكل المواطنين الذين يعانون من مرض نفسي وتقديم سبل العلاج والتعرف على التجارب الأخرى للدول.

وأوضحت أنها خطوة جيدة للمؤسسة، حيث سيتم التعرف على التجارب العالمية، مشيرة إلى المحنة التي مرت بها جعلتها تحاول التأمل في حكمة ربنا في الابتلاء بعد أزمة نجلها، معقبة: "اشتغلت على نفسي ومحنتي وقولت مش هخلي حد يتعرض للموقف اللي أنا في ده، أو موقف ابني".

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معقبة: "عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني، لأني قبل الوزارة، كنت بخدم في وزارة الخارجية بقدم يد العون والخير للناس كلها".

وتابعت: "الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي وهو أب حنون لكل المصريين".

وقالت: "حصلي الابتلاء، وعارفة إن ربنا لي حكمة في ده وهو مش عقاب، هو عايزيني بس اشتغل في الموضوع ده، وده بيشاركني في رامي ابني، وبنعرف الناس ازاي تتعامل مع المرض النفسي، والمؤسسة شغالة على ده كويس، خاصة أن وزيرة سابقة جاهرت وعرفت الناس الموضوع وأزمة ابنها، وهنقدم ونمد يد المساعدة للناس".