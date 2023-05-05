الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفيرة نبيلة مكرم: الرئيس السيسى اتصل بى وساندنى فى أزمتى

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم»، إنه تم اختيارها لتكون عضوة في الاتحاد العالمي للصحة النفسية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج “نظرة”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن "فاهم" منظمة دولية غير حكومية، تتحدث عن التوعية بالصحة النفسية والنظر باهتمام لكل المواطنين الذين يعانون من مرض نفسي وتقديم سبل العلاج والتعرف على التجارب الأخرى للدول.

وأوضحت أنها خطوة جيدة للمؤسسة، حيث سيتم التعرف على التجارب العالمية، مشيرة إلى المحنة التي مرت بها جعلتها تحاول التأمل في حكمة ربنا في الابتلاء بعد أزمة نجلها، معقبة: "اشتغلت على نفسي ومحنتي وقولت مش هخلي حد يتعرض للموقف اللي أنا في ده، أو موقف ابني".

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معقبة: "عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني، لأني قبل الوزارة، كنت بخدم في وزارة الخارجية بقدم يد العون والخير للناس كلها".

وتابعت: "الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي وهو أب حنون لكل المصريين".

وقالت: "حصلي الابتلاء، وعارفة إن ربنا لي حكمة في ده وهو مش عقاب، هو عايزيني بس اشتغل في الموضوع ده، وده بيشاركني في رامي ابني، وبنعرف الناس ازاي تتعامل مع المرض النفسي، والمؤسسة شغالة على ده كويس، خاصة أن وزيرة سابقة جاهرت وعرفت الناس الموضوع وأزمة ابنها، وهنقدم ونمد يد المساعدة للناس".

الأكثر قراءة

السفيرة نبيلة مكرم: الرئيس السيسى اتصل بى وساندنى فى أزمتى

"كييف" حاولت تبرئة نفسها.. هل تفوقت المسيرات على دفاعات الكرملين؟

هنا الزاهد بإطلالة ناعمة

فرنسا تعرب عن خالص تعازيها لرواندا فى ضحايا الفيضانات

حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

تفاصيل حفل مناقشة رواية "ميلاد هادئ" للكاتبة مى حمزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات