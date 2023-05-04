الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبي يحسم مباراة فيوتشر وفاركو في الدوري

فاركو وفيوتشر
فاركو وفيوتشر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وفاركو التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فيوتشر رصيده عند 50 نقطة في المركز الثاني من 26 مباراة، وجاء فاركو في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 27 مباراة.

أحداث المباراة

بداية فيوتشر كانت قوية، في الدقيقة الرابعة علي زعزع توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن تألق اللاعب جيفرسون إنكادا ونجح في تشتيت الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 15 أحمد الصغيري أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمود حمدي ببراعة.

وضاع على فيوتشر الهدف الأول بعد تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها مصطفى البدري براسية من على القائم الثاني ولكن ارتدت من القائم الأيمن.

في الدقيقة 60 سجل جوزيف نجويم هدف لصالح فيوتشر لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات بين الفريقين لكن دون تسجيل أي أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

مباراة فيوتشر وفاركو فيوتشر فاركو الدورى المصرى التعادل السلبي

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