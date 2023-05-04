العثور على ناشطين خطفا فى نيجيريا

عثر على ناشطَين في العمل الإغاثي كانا قد خطفا الأسبوع الماضي مع زميل لهما وحارسين أمنيين في شمال شرق نيجيريا، وهما بصحة جيّدة وفق ما أعلنت، الخميس، المنظّمة غير الحكومية التي يعملان فيها ومصدران أمنيان.

ويعمل نشطاء الإغاثة الثلاثة الذين يحملون الجنسية النيجيرية لدى منظمة FHI360 الأمريكية، وكانوا قد خطفوا في 26 بريل في منطقة نغالا الواقعة في ولاية بورنو التي تشهد تمرّدا جهاديا منذ 14 عاما.

تقع بورنو في شمال شرق نيجيريا في منطقة حدودية مع تشاد والنيجر والكاميرون، تنشط فيها جماعات مثل بوكو حرام و"تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا".

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة FHI360 كريستي ديلافيلد في تصريح لوكالة فرانس برس إن "السلطات النيجيرية عثرت على اثنين من أعضاء المجموعة المخطوفة"، من دون أن توضح ما إذا تم إنقاذهما أو تمكّنا من الهرب من الخاطفين.