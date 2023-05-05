الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب دنماركي: تركيا تمنعني من دخول أراضيها لمراقبة الانتخابات

النائب الدنماركي
النائب الدنماركي سورين سوندرغارد

قال النائب الدنماركي سورين سوندرغارد، الخميس، إن من المفترض أن يكون مراقباً للانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لافتاً أن أنقرة عارضت قدومه لأنه زار في الماضي قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد.

وصرح سوندرغارد المنتمي لتحالف أحمر-أخضر الاشتراكي لمحطة "تي في 2"  التلفزيونية العامة الدنماركية أن أنقرة اتهمته "بالترويج لمنظمة إرهابية".

وقال "صحيح تماماً أنني زرت مَن قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية، قوات سوريا الديموقراطية"، مضيفا أنه "فخور" بذلك. 

وأعلن سوندرغارد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قدّمت شكوى رسمية إلى أنقرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال "لا يمكن لدولة أن تختار البرلمانيين الذين يعملون كمراقبين".

وأضاف "يُلقي ذلك بظلال على الانتخابات التركية، فهم يُظهرون بالفعل أنهم يريدون التحكم بها".

وتبدو الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو حاسمة. ويشكل مرشح المعارضة الموحدة كمال كيليتشدار أوغلو(74 عامًا) أصعب تحد انتخابي بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان (69 عامًا) منذ توليه السلطة في 2002.

 

النائب الدنماركي سورين سوندرغارد التلفزيونية العامة الدنماركية تركيا الامن اوروبا

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