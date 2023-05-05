إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق الفيوم - أسيوط الغربى

استقبل مستشفي التأمين الصحي بمحافظة الفيوم 6 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم - أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة والسرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة مستقليها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم - أسيوط الغربي عند مدخل قرية دمو.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وأسفرت الواقعة عن إصابة كل من جنى عيد إبراهيم، 27 سنة، وهيام كمال جرجس، 40 سنة، وجبير خلف علي، 30 سنة، وفرج جرجس جبرائيل، 40 سنة وميخائيل فرج، 40 سنة، وسمسم غبريال، 40 سنة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.