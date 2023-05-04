وزير التعليم: صياغة الإطار العام لمناهج الإعدادية يستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم.

وأشار الوزير في تصريحات له، إلى أن الإطار العام يستهدف أيضا التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق تحقيقا للمزيد من التعلم مع الوضع فى الاعتبار ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا، والتي تركت فجوة في مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها في مجال التعليم، فضلا عن أهمية تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والتي عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة ونخبة من أساتذة الجامعات وخبراء من الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وأكد وزير التربية والتعليم، على ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس، مضيفا أن هذا الورشة هدفها صياغة رؤية الوزارة للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتركيز على المفاهيم الكبرى وفقًا للمعايير الدولية والعالمية في تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات العصر، وفي هذا الإطار فإن الوزارة حريصة على تبادل الخبرات مع جهات دولية والاستماع للرؤى الأخرى في تطوير التعليم أيضاً.

كما أكد حجازي أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلم وتحقيق متعة التعلم، مشيرًا إلى أن هدف التعليم هو إعداد الفرد للحياة وتطوير ذاته.