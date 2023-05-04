سيرجى ماركوف: روسيا تحاول أن تكون وسيط محايدا بين أرمينيا وأذربيجان

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا تحاول أن تكون وسيط محايد بين أرمينيا وأذربيجان، وفي بعض النقاط الروسية يعيش ملايين الأرمينيين يعيشون في روسيا، وكذلك ملايين من الشعب الأذربيجاني متواجدون على الأراضي الروسية، خاصة أن الدولتين كانتا تابعتين للاتحاد السوفيتي سابقاً.

خلافات الاتحاد السوفيتي

وأكد سيرجي ماركوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تعلم أنه لا فائدة من نشوب حرب بين البلدين، سوى أنه سيكون هناك المزيد من اللاجئين إلى الدولة الروسية.

وأضاف في حديثه، أن أرمينيا وأذربيجان يرفضون بصورة قطعية التوصل لتسوية، ولكن المساعي الروسية للتفاوض بين الدولتين لا تنتهي.

حرب أرمينيا وأذربيجان

وتابع: "الاتحاد الأوروبي غير محايد في الأزمة القائمة بين أرمينيا وأذربيجان وبالتالي لن يكون هناك تفاوض قريب بين الدولتين".

واستطرد: "أذربيجان أصبحت أكثر قوة وسوف يكون لها قوة عسكرية كبيرة ويمكنها الدفاع بكل قوة عن أراضيها ضد أرمينيا".