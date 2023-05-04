الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتعاقد مع على زين لتدعيم «رجال اليد»

علي زين وخالد العوضي
علي زين وخالد العوضي

أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن اتمام التعاقد مع علي زين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال على سبيل الإعارة، خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وقال إنّ زين وقّع على عقود الانضمام للفريق، دون أن يكون له أي شروط، وأنه رحب على الفور بالمشاركة مع «رجال اليد» خلال البطولتين فور أن سمحت ظروف ارتباطاته.

ووصل علي زين إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وخاض مرانه الأول تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، استعدادًا للمشاركة مع الفريق، حيث يستضيف النادي البطولتين على مدى الأيام المقبلة.

خالد العوضي علي زين فريق الأهلي لكرة اليد

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