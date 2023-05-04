الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المرصد الإفريقى للهجرة" يوضح جهود المنظمات الدولية لإغاثة المتضررين فى السودان

السودان
السودان

أشادت السفيرة نميرة نجم، مدير المرصد الإفريقي للهجرة، بجهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف اللاجئين بعد أزمة السودان.

وأضافت السفيرة نميرة نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدول الأكثر تضررًا من هذه الحرب، هي دول جوار السودان، حيث أصبح هناك أعداد متزايدة يوميًا من اللاجئين السودانيين.

وأوضحت أن المؤسسات الدولية جميعها، تحاول الوصول إلى المتضررين وتوفير الماء والغذاء والمسكن لهم، خلال فترة الهدنة.

وأشارت إلى أن المنظمات تطلب خلال فترات الهدنة، تنظيم ممرات إنسانية لدعم المتضررين في مناطق النزاع.

وبينت أن هناك مؤسسات أخرى يطلبون سواء من الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة المختلفة، تعمل على حماية اللاجئين ومن خرجوا من السودان. 

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