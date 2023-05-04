الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالمطرية، حبس 3 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها..

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.5 كجم ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس 3متهمين الاتجار بالمواد المخدرة مخدر الحشيش المطرية

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