حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمطرية

قررت جهات التحقيق بالمطرية، حبس 3 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها..

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.5 كجم ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.