الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمزة الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة سلبية غدًا

الاسماعيلى
الاسماعيلى

منح الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى لإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، لاعبى الدراويش راحة سلبية غدا الجمعة لالتقاط الأنفاس والعودة يوم السبت، للانتظام فى التدريبات استعدادًا للقاء بيراميدز المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء الثلاثاء المقبل بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويفاضل حمزة الجمل بين عماد حمدي "العمدة "ومحمد نصر مشاركة أحدهما بدلاً من باهرالمحمدي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم في لقاء بيراميدز المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء الثلاثاء المقبل بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقاد حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي ومعاونيه أحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى،  المران المسائي اليوم الخميس .

شارك فى المران: محمد كوكو ومحمد فوزي ومحمد صبحي  وعبد الله جمال لحراسة المرمى محمدهاشم  ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد عمار وعصام صبحي ومحمد دسوقي وحمدي النقاز وكريم عرفات وعبد الله حسني وأحمد محسن  وأحمد عبد الوهاب وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعماد حمدي وصالح جمعة وعمر الوحش ومحمود الشبراوي ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وكريم الديب  ومروان حمدي ومحمد حسن وسيرجي آكا ومصطفى فارس ومحمد خليفة وعمر الساعي ومحمد الشامي وفراس الشواط وياو أنور وأبو بكر حمزة وحسن صابر.

واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها أعضاء الفريق بمستوى جيد.

ويخضع الحارس أحمد عادل عبد المنعم  وعبد الرحمن مجدي لاعبا الإسماعيلى  للعلاج تحت إشراف الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادي من الإصابات التي تعرضا لها حتي يتماثلا للشفاء ويلحقا بلقاء بيراميدز المقبل بالمسابقة المحلية.

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