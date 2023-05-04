"حياة كريمة" تحقق أحلام سكان قرية "أبنود" بمحافظة قنا

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عددًا من الحوارات المجتمعية في قرية "أبنود" بمحافظة قنا، للوقوف على المشكلات والأزمات التي يعاني منها سكان القرية، والتي استمرت معهم لسنوات طويلة دون حل، واستعرضت المبادرة خلال الحوار المجتمعي أهداف المبادرة الرئاسية، وإحصائياتها وإنجازاتها، في مختلف المحافظات، وتفاعل سكان القرية مع تلك الحوارات وقاموا بعرض مشاكلهم للقائمين على المبادرة.

أتاحت لي مناقشة المسئولين لأول مرة

عتمان عبد اللطيف، يبلغ من العُمر 30 عامًا، يعيش في قرية أبنود بمحافظة قنا، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهالك جميع الخدمات الموجودة بالقرية، مما تسببت في الكثير من المتاعب، وتمنى فقط أن يتبدل ذلك الحال لينعم فقط بحياة هادئة خالية من القلق، وأثناء جلوسه يفكر جاء أحد جيرانه يخبره بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظمت حوارا مجتمعيا، فذهب وعرض جميع مشاكل القرية عليهم، وخلال أيام تفاجأ بحضور فريق ميداني تابع للمبادرة جاء لتحقيق ما يتمنونه من خلال تطوير شامل للقرية في جميع المرافق الخدمية بها.

وقال عتمان لـ"الدستور"، إنه حضر الحوار المجتمعي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة، وجعله يشعر لأول مرة بأن هناك من يستمع لشكواه ويرصد معاناته ومشاكل القرية التي استمرت لسنوات طويلة معهم، ويناقشه في أبعاد كل مشكلة وتأثيرها على حياة جميع سكان القرية، وذكر أنه لأول مرة يناقش المسئولين في الأزمات التي عانى منها، ويبحث معهم سبل الحل، لتوفير الحياة الهادئة لجميع سكان القرية والارتقاء بهم لأعلى مستويات الرقي والتقدم.

وأضاف أن القرية في الماضي كانت تعاني من إهمال كبير في كل مرافقها، خاصة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، التي لم تتم صيانتها منذ سنوات طويلة، وكذلك شبكات الكهرباء التي لا تصل لكل منازل القرية، لكن بمجرد وصول المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تبدل الحال تمامًا، بعدما قامت بحل جميع مشاكل القرية والارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قاموا بإزالة أعباء الماضي، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الحياة الهادئة لسكان الريف المصري.