حملات مكثفة على السرفيس والتاكسى ومواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قام رؤساء مراكز ومدن المحافظة "الفيوم، واطسا، وابشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، بشن حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار السولار، والتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شن رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بعدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى التزام السائقين بقرار السيد المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، حيث شملت الحملة خطوط أبشواي، وطبهار، وجردو، وطامية، ودمو، وتلات، والعجميين، وسنهور، وسنورس، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.

وكان قد اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح الخميس، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

فور إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، عقد محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع كافة القيادات المعنية.