عضو "رجال الأعمال": الحوار الوطني فرصة لعلاج تحديات الملف الاقتصادي

أكد أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال، أن انطلاق الحوار الوطني جاء في ظل ظروف اقتصادية استثنائية خاصة تتطلب تركيزا شديدا لعلاج التحديات الواضحة في الملف الاقتصادي ومساعدة الدولة والحكومة من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لرجال الاعمال والصناع وأساتذة الجامعات والشباب.

وتابع “عوض” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الكوادر الشبابية في مصر تملك من الوعي والحس الوطني والكفاءة ما يؤهلها للقيام بدور فعال في عملية الإصلاح علي كافة المستويات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية.

ووجه احمد حسام عوض الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ودعوته لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع مشيرا الي ان دعم الرئيس ومتابعته لمخرجات الحوار الوطني ستكون قوة داعمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني.

واكد علي أهمية إقامة العديد من الملتقيات والندوات التعريفية بصعوبة ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية لها اثار سلبية علي المجتمع وان أبناء مصر المخلصين لديهم الفرصة لابداء الرأي والمساهمة في وضع الحلول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.