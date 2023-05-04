الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو "رجال الأعمال": الحوار الوطني فرصة لعلاج تحديات الملف الاقتصادي

أحمد حسام عوض
أحمد حسام عوض

أكد أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال، أن انطلاق الحوار الوطني جاء في ظل ظروف اقتصادية استثنائية خاصة تتطلب تركيزا شديدا لعلاج التحديات الواضحة في الملف الاقتصادي ومساعدة الدولة والحكومة من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لرجال الاعمال والصناع وأساتذة الجامعات والشباب.

وتابع “عوض” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الكوادر الشبابية في مصر تملك من الوعي والحس الوطني والكفاءة ما يؤهلها للقيام بدور فعال في عملية الإصلاح علي كافة المستويات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية.

ووجه احمد حسام عوض الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ودعوته لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع مشيرا الي ان دعم الرئيس ومتابعته لمخرجات الحوار الوطني ستكون قوة داعمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني.

واكد علي أهمية إقامة العديد من الملتقيات والندوات التعريفية بصعوبة ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية لها اثار سلبية علي المجتمع وان أبناء مصر المخلصين لديهم الفرصة لابداء الرأي والمساهمة في وضع الحلول لتجاوز هذه  المرحلة الحرجة. 

أحمد حسام التحديات الراهنة التوصيات القضايا السياسية الكوادر الشبابية الملف الاقتصادي

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

لعدم ارتداء الخوذة.. 495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

ضمن حفل تتويج الملك تشارلز.. "حجر القدر" يثير الجدل فى بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات