بتكلفة 500 مليون جنيه.. مصنع "فيوتك" طفرة في صناعة الإضاءة الذكية

حالة من الانتعاش الكبير تعيشها الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية، بسبب المساهمة الكبيرة التي شاركت بها مبادرة “ابدأ” لتوطين الصناعة، ومن بينها مصنع فيوتك لتصنيع مهمات الاضاءة عالية التكنولوجيا، من لمبات ليد وكشافات موفرة تعتمد علي الطاقة الشمسية، وبتكلفة إجمالية تصل لـ500 مليون جنيه.

وتهدف مبادرة “حياة كريمة” من ذ إطلاقها بتوجيهات رئاسية في 2019 إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه .

وتهدف المبادرة إلي التخفيف عن كاهل المواطنون في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم اليومية .