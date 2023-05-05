"الزراعة": ارتفاع سقف التوقعات وإنتاج أكثر من 10 ملايين طن قمح هذا العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قسم بحوث القمح، أنه من المتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين طن قمح هذا العام خلال موسم الحصاد وتوريد نحو 4.5 مليون طن وسعر الضمان الذي حددته الدولة بـ 1500 جنيه سعر مجزٍ ويتماشى مع الأسعار العالمية.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح توقعاتها الإيجابية حيال حصاد القمح لهذا الموسم، وأن الدولة سخرت كامل إمكانياتها، بما يؤدي لنجاح عمليات ضم الغلة واستلامها من قبل المزارعين.

وأوضح التقرير أن الظروف المناخية السائدة خلال هذا الموسم، ساهمت بشكل إيجابي في ارتفاع سقف التوقعات حيال إجمالي حصاد القمح المتوقع، والذي يقترب من الـ10 ملايين طن، مشيرا إلى الاستعدادات التي اتخذتها هيئة السلع التموينية لاستقبال محصول القمح لهذا الموسم.

وأكد التقرير، أنه تم رصد 45 مليار جنيه، لاستلام ما يقرب من 4.5 مليون طن غلة من المزارعين في جميع المحافظات، لافتا إلى أن الصوامع والشون والهناجر باتت على أهبة الاستعداد لاستقبال محصول القمح من المزارعين بكافة محافظات الجمهورية.

وقدم التقرير حزمة من النصائح الفنية لتقليل معدل الفاقد المتوقع من عملية ضم القمح لهذا الموسم، وتشمل تنفيذ عملية الضم في الصباح الباكر أو المساء استخدام ماكينات الدراس المنضبطة بشكل سليم، والتأكد من نظافة الأكواب المستخدمة وخلوها من التبن، واستخدام الأجولة المطابقة للمواصفات، والاعتماد على وسائل النقل الحديثة استخدام مفارش أسفل “ماكينات الدراس” التخزين في أماكن جيدة التهوية التوريد لمطاحن هيئة السلع التموينية.

تطرق التقرير إلى سعر الضمان الذي حددته الدولة لاستقبال واستلام حصاد القمح من المزارعين، موضحًا أنه تم رصد مبلغ 1500 جنيه للإردب، بمعدل زيادة يتجاوز حدود الـ600 جنيه، مقارنة بالعام الماضي الذي توقف عند 865 جنيها للإردب.

وأكد التقرير أن الدولة تقدم كامل دعمها للمزارعين، موضحًا أن سعر الضمان المعلن لاستلام حصاد القمح الخاص بالموسم الحالي، يتماشى مع متوسط أسعار التداول العالمية، بما يضمن تحقيق هامش ربح مجزٍ ومرضٍ للمزارعين.