الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«الطبلاوى».. عندليب القرآن

القارئ الراحل محمد
القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوى

يعد القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوى واحدًا من النجوم الساطعة فى سماء دولة تلاوة القرآن الكريم فى العالم العربى، حيث برع بصوته العذب فى تصوير معانى القرآن وإمتاع المستمعين فى شرق العالم وغربه، وتحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيله، إذ وافته المنية فى ٥ مايو ٢٠٢٠ تاركًا وراءه إرثًا ثمينًا من التلاوات العذبة.

ولد «الطبلاوى»، فى قرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، ١٤ نوفمبر عام ١٩٣٤، وخلال حياته حمل على عاتقه أمانة التفقه فى علوم القرآن، وطاف العالم من مشرقه لمغربه لتلاوته.

ذاع صيته فى سن الثانية عشرة من عمره وأصبح كفئًا لإحياء العديد من السهرات القرآنية، كما دعى لإحياء مآتم كبار الموظفين ورجال الدولة والشخصيات البارزة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره، واحتل بينهم مكانة مرموقة. وأصبح القارئ المفضل لكثير من العائلات الكبرى نظرًا لقوة أدائه وقدراته العالية وروحه الشابة التى كانت تساعده فى القراءة المتواصلة لمدة زمنية تزيد على الساعتين دون كلل، واعتمدته الإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم، ليبحر عقب ذلك فى عالم الشهرة التى عمت الأمتين العربية والإسلامية.

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