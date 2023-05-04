محمد شاهين يطرح أحدث أعماله الغنائية "لون باهت" عبر يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب محمد شاهين، أحدث أعماله الغنائية منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان “لون باهت”، من كلمات محمد شافعي وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

وتضمنت أغنية لون باهت الكلمات الآتية: دايما زعلان وكأنك كاره أيامك، جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك، أيام وخلاص بتعيشها ومش حاسس حاجة، ملقتش أمان نفسك تلاقيه، بتدمع ليه والدنيا في عينك لون باهت، بتبان مبسوط إزاى وأنا عارف أحوالك، طب حاسس اتكلم طيب ليه ساكت، خايف من أى أتكلم عبر عن خوفك، الخوف بيبان صعب تخبيه.

وفي وقت سابق، احتفل الفنان محمد شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بتخطي أغنية رصيد الستر التي طرحها مسبقا حاجز الـ 10 مليون مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تفاعل معها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد شاهين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ 10 مليون مشاهدة، وعلق عليها قائلا: "رصيد الستر 10 مليون علي يوتيوب ولسة اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".