السيسى لأحد العمال فى العاصمة الإدارية: هعملك اللى إنت عايزه (فيديو)

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد العمال أثناء تفقده عددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، بعدما طلب العامل من رئيس الجمهورية أنَّ يستمع له فى بعض الأمور التى يحتاجها، قائلًا : "يا ولا اتكلم فيه إيه.. هعملك اللى إنت عايزه".

وقال العامل: "نفسي أقعد معاك.. بحبك وإديتك في الانتخابات الأولى والثانية"، فرد عليه الرئيس: "مالهاش علاقة بإني أعملك اللي إنت عايزه”.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.