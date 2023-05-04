عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسي فى الحوار الوطني هي الضمان لنجاحه

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الحوار الوطني، قائلا: "إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في غاية الأهمية، لأنها الضمان الرئيسي لنجاح الحوار الوطني".

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار الوطني في 26 أبريل من العام الماضي، أي من حوالي سنة تقريبًا، وتعهد بنفسه أن يطالع الحوار ويحضر بعض الجلسات في الختام، ليتحول في النهاية إما إلى إجراءات أو مشروعات قومية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار من خلال كلمته لفكرة التحديات الموجودة، التي تواجه الدولة المصرية في كافة الأصعدة، وهو ما عزز من إرادة الشعب المصري على ضرورة الحوار الذي يهدف الرئيس إلى أن يكون شامل وفاعل وحيوي ويحتوي كافة الآراء.

وأكد أن الحوار الوطني يعكس مشهد عظيم في الدولة المصرية، فبينما دول كبيرة في العالم الثالث وبعض الدول العربية تتحارب بالرصاص والدبابات والطائرات، نرى أن مصر تتحاور بالكلمة والرأي والرأي الآخر، وهو ما يؤكد قيمة الحوار الوطني، معقبًاً: "الجلسة الافتتاحية للحوار