الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسي يتفقد المبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوي بالقيادة الاستراتيجية والمستشفى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبنى التعليمى لكلية الدفاع الجوى بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد الرئيس السيسي، أيضا المستشفى، واستمع من المهندس المسئول إلى شرح مفصل حول الأعمال  الجارية، الذى أوضح أنه تم الانتهاء من غرفة التحكم بنسبة ٨٥٪؜ منها، وجار أعمال رفع التشطيبات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن موعد النهو من الأعمال ٢٠ يونيو المقبل.

 
وأوضح المهندس القائم على المشروع أن المستشفى يسع ١٢٠ سريرا، ويشمل على ٣ طوابق وموعد النهو من الأعمال ١٥ يوليو المقبل.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا فى مقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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