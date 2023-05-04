الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من الاستاد الرياضى بمقر القيادة الاستراتيجية قبل العيد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح مفصل حول عمل الاستاد الرياضى الذى تفقده، اليوم الخميس، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشرح المهندس المسئول عن المشروع، أن الاستاد الرياضى مقام على مساحة مسطح ١١٥ فدانا بإجمالى ١٥ منشأة، وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروع ٩١٪؜ والمخطط وتاريخ النهو منه ٣٠ يونيو المقبل.


ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، فيما أفاد المسئول عن المشروع أنه بصدد الانتهاء من المشروع ودخوله مرحلة التشغيل بالكامل قبل حلول عيد الأضحى المبارك المقبل.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا فى مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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