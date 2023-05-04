جو بايدن: النزاع في السودان يجب أن ينتهي فورًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن العنف الذي يحدث في السودان مأساة وخيانة لمطلب الشعب السوداني الواضح بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية.

أضاف بحسب بيان عبر موقع البيت الأبيض، أنني أنضم إلى شعب السودان المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، مشيرا الى ان هذا العنف الذي سرق بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك ، هو أمر غير معقولو يجب أن ينتهي.

أوضح بايدن في تصريحاته، أنه منذ اللحظات الأولى لهذا الصراع ، سهلت الولايات المتحدة المغادرة الآمنة لآلاف الأشخاص - الأمريكيين وغيرهم - عن طريق البر والبحر والجو وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف تصعيد العنف.

وتابع، تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، وكذلك جهودنا لمساعدة الأمريكيين الباقين ، بما في ذلك من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج.

وتابعت الولايات المتحدة تستجيب بالفعل لهذه الأزمة الإنسانية التي تتكشف وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية المعززة عندما تسمح الظروف بذلك.

وأكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان، ونحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام والفرص.

وأصدرت اليوم أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوسع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف الذي بدأ في 15 أبريل بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان، كما تقويض التحول الديمقراطي في السودان، واستخدام العنف ضد المدنيين ؛ أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

فيما أشار بادين الى معاناة الشعب السوداني لكنهم لم يتخلوا أبدًا عن التزامهم بالديمقراطية أو عن أملهم في مستقبل أفضل، وفق البيت الاببض.