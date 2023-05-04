طلقة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد شقيقين بقليوب

حصل «الدستور» على صور المجني عليه «عمرو عبد الرحمن» الذي قتل بطلق خرطوش في الصدر، على يد شقيقين، بسبب خلافات بينهم على تجميع بطاقات التموين من المواطنين لصرف الخبز في منطقة قليوب.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة قليوب، بلاغًا من مستشفى قليوب التخصصي يفيد باستقبال شخص مصاب بطلق خرطوش بالصدر، وتوفي أثناء تلقيه العلاج، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة وسؤال شهود العيان، تبين حدوث مشادة كلامية بين «عمرو عبد الرحمن» 42 سنة، صاحب مخبز، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفي فور نقله للمستشفى وشقيقان، بسبب الخلاف على تجميع بطاقات التموين من المواطنين لصرف الخبز، تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهمين بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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