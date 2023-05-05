الوجهة الأولى في الشرق الأوسط.. لماذا يفضل السياح زيارة مصر أولًا؟

نشر محرك البحث والرحلات "Wego"، أمس، تقريرًا يتضمن قائمة بالوجهات السياحية الأكثر رواجًا للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وأعلن الموقع أن مصر هي الوجهة السياحية المفضلة لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام التاسع على التوالي.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن مصر تعطي لزائريها تجربة عظيمة جدًا، وتجارب تاريخية عديدة، إذ يعيش السائح تجربة التاريخ والحضارة القديمة، والثقافة المتأصلة، والأماكن الساحلية والشواطئ، وأماكن الراحة والاستجمام، الأمر الذي يناسب كل السياح.

وتعليقًا على ذلك، قال عبدالله أحمد، أحد العاملين في شركات سياحة بوسط البلد، لـ"الدستور"، إن السياحة عادت إلى مصر خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "تقرير الموقع المتخصص في ملف السفر له أثر كبير جدًا في زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأوضح إسلام عبدالحي، القائم على إحدى شركات السياحة بمنطقة عابدين أن عدد كبير من السياح حددوا وجهتهم إلى مصر لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف أولًا، ثم يتوجهون إلى المدن الساحلية للاستجمام.

من جهته، قال علاء أحمد، القائم على إحدى شركات السياحة في منطقة عابدين بوسط البلد، إن السائح عندما يأتي إلى مصر، يجد نفسه أمام العديد من سبل الترفيه والاستمتاع، إذ أن الأماكن التاريخية والأثرية في مصر كثيرة، الأمر الذي يجعل السياح يفضلون مصر كوجهة سياحية لفترات أطول.