الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الوجهة الأولى في الشرق الأوسط.. لماذا يفضل السياح زيارة مصر أولًا؟

السياح
السياح

نشر محرك البحث والرحلات "Wego"، أمس، تقريرًا يتضمن قائمة بالوجهات السياحية الأكثر رواجًا للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وأعلن الموقع أن مصر هي الوجهة السياحية المفضلة لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام التاسع على التوالي.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن مصر تعطي لزائريها تجربة عظيمة جدًا، وتجارب تاريخية عديدة، إذ يعيش السائح تجربة التاريخ والحضارة القديمة، والثقافة المتأصلة، والأماكن الساحلية والشواطئ، وأماكن الراحة والاستجمام، الأمر الذي يناسب كل السياح.

وتعليقًا على ذلك، قال عبدالله أحمد، أحد العاملين في شركات سياحة بوسط البلد، لـ"الدستور"، إن السياحة عادت إلى مصر خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "تقرير الموقع المتخصص في ملف السفر له أثر كبير جدًا في زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأوضح إسلام عبدالحي، القائم على إحدى شركات السياحة بمنطقة عابدين أن عدد كبير من السياح حددوا وجهتهم إلى مصر لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف أولًا، ثم يتوجهون إلى المدن الساحلية للاستجمام.

من جهته، قال علاء أحمد، القائم على إحدى شركات السياحة في منطقة عابدين بوسط البلد، إن السائح عندما يأتي إلى مصر، يجد نفسه أمام العديد من سبل الترفيه والاستمتاع، إذ أن الأماكن التاريخية والأثرية في مصر كثيرة، الأمر الذي يجعل السياح يفضلون مصر كوجهة سياحية لفترات أطول.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوجهة السياحية الأولى لشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط منطقة الشرق منطقة عابدين منطقة وسط البلد

مواد متعلقة

مذاكرة طول الأسبوع ويوم ترفيهي.. استعداد طلاب الثانوية العامة للامتحانات

ريهام عبدالغفور وآسر ياسين أبرز الحضور فى جنازة مصطفى درويش (فيديو)

حياة كريمة والقومي للمرأة تدشنان 14 جلسة دوار في أسوان

صحتكم في آمان.. 19 قافلة طبية لـ"حياة كريمة" لخدمة الأهالي بالقرى النائية خلال أسبوع

مسن عن قوافل "حياة كريمة" الصحية: "فوجئت بالأطباء في منزلي"

مواطن عن القوافل الصحية التابعة لـ«حياة كريمة»: أنقذت حياتنا

مواطنون عن مبادرة "كلنا واحد": "التخفيضات على السلع تصل لـ 35 %"

«حياة كريمة» تطلق مبادرة لبناء وتسقيف المنازل فى القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

لعدم ارتداء الخوذة.. 495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

ضمن حفل تتويج الملك تشارلز.. "حجر القدر" يثير الجدل فى بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات