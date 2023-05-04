الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: نجاح الحوار الوطنى ينقل مصر لمنطقة أخرى

عماد الدين حسين عضو
عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل جلسات الحوار الوطني هامة، لأنها تتضمن قضايا حيوية، مؤكدًا أن انعقاد الجلسات سيكون على مدار 3 أيام بالأسبوع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحور الأول الذي ستتم مناقشته هو المحور السياسي، وبعده المحور الاقتصادي ثم المجتمعي، وكل اللجان تنعقد بالتوازي.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه توجد لجنة التوافق فيها يكون سريعًا، ومجلس الأمناء يلخص التوصيات ويرفعها للرئيس، وقد يرى الرئيس أن يتخذ فيها إجراءات أو يحيلها للتشريعات قبل انتهاء اللجان الأخرى، خاصة أن بعض اللجان ستأخذ وقتًا أطول.

وأكد أن الضمان لنجاح الحوار الوطني، وتنفيذ توصياته على أرض الواقع، هو أن رئيس الجمهورية هو من دعا له ويتابعه ويحوله لتشريعات وقرارات، مشيرًا إلى أنه على المحاورين أن يتحلوا بالصبر والحكمة؛ لأن نجاح الحوار الوطني ينقل مصر لمنطقة أخرى.

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