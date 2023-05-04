تقرير: التعاقد مع كاراسكو مهمة أليمانى الأخيرة فى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن المهمة الأخيرة لماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، قبل الرحيل عن منصبه.

وسبق أن أعلن نادي برشلونة رحيل ماتيو أليماني عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ماتيو أليماني وعد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة بإنهاء كل الملفات الرياضية المعلقة خلال وقت قياسي.

ومن ضمن العمليات المفترض إنهاؤها هي صفقة التعاقد مع يانيك كاراسكو، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، إذ يملك برشلونة شرطًا لشراء اللاعب في نهاية الموسم الجاري مقابل 16 مليون يورو.

كان كاراسكو قريبًا من الانتقال لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة توقفت بسبب الأزمة الاقتصادية للفريق الكتالوني.

أضافت الصحيفة أن أليماني مقتنع أنه سينهي الصفقة بمبلغ أقل من الشرط المذكور، بالإضافة إلى قدرته على ضم اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وانضم كاراسكو لصفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من فريق موناكو الفرنسي في صيف عام 2015، واستمر مع الفريق 3 مواسم قبل الرحيل لنادي داليان الصيني في عام 2018، ثم إعارته في شتاء 2020 لأتلتيكو مدريد وانضم نهائيًا للفريق في صيف العام نفسه.