رئيس وزراء اليابان: مجموعة السبع ستعمل على تحقيق الاستقرار بالسودان

قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، الخميس، إن مجموعة السبع ستعمل على تحقيق الاستقرار في السودان، وذلك فق وكالة رويترز للأنباء.

أضاف كيشيدا في مؤتمر صحفي عقد بموزمبيق حيث كان يختتم رحلته إلى إفريقيا، أنه تم مناقشة الوضع في السودان مع القادة الأفارقة وسيعمل على المساهمة في استقرار البلاد.

وتابع رئيس وزراء اليابان، الخميس، أن اليابان لم تضع أي خطط ملموسة لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الصين.

ويستعد رئيس الوزراء الياباني لزيارة كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس يوون سوك يول، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء، فيما يسعى حليفا الولايات المتحدة إلى توثيق العلاقات.

ومن المقرر أن يعقد كيشيدا، الأحد، محادثات مع الرئيس يوون سوك يول في الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء ياباني لكوريا لجنوبية منذ العام 2018 وهى تأتي بعد اتفاق كيشيدا ويوون على إنهاء القيود التجارية المتبادلة خلال اجتماع في مارس في طوكيو، ودخل البلدان المتجاوران في نزاع مرير لسنوات على خلفية لجوء اليابان إلى العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد كل من وزارة الخارجية اليابانية ومكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية الزيارة التي ستجري في 7 و8 مايو بعدما قال كيشيدا في وقت سابق لصحفيين إنه يتم الترتيب لها في ذلك الموعد.