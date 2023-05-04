الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل قتل طفلا ودفنه أعلى سطح عقار، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال جثة الطفل إلى الطب الشرعي للتشريح وتسليمها لذويه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تفاصيل استدراج طفل وقتله ودفنه بالرمال أعلى سطح عقار بمدينة نصر لمساومة والده على دفه فدية.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب "نجله، 11 سنة" عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا" باستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة- خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه- وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار.

بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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